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Харьковчане снова слышат взрывы

Происшествия 12:01   25.05.2024
Оксана Якушко
Харьковчане снова слышат взрывы

В Харькове раздаются взрывы. 

«Харьковчане, не покидайте укрытие!» — обратился к горожанам бригадный генерал Сергей Мельник.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 мая 2024 в 12:01;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове раздаются взрывы. ".