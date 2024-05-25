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Харків’яни знову чують вибухи

Події 12:01   25.05.2024
Оксана Якушко
Харків’яни знову чують вибухи

У Харкові лунають вибухи. 

“Харків’яни, не залишайте укриття!” – звернувся до городян бригадний генерал Сергій Мельник.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2024 в 12:01;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові лунають вибухи. ".