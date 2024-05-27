Враг усилил обстрелы Харькова – ХОВА советует меньше быть на улице

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что на днях враг усилил обстрелы Харькова. В частности, бьют по центру, зонам отдыха и местам скопления людей.

«Действительно, люди обеспокоены. На улицах все меньше людей. И мы коммуницируем, чтобы люди не находились на улицах, в зонах отдыха и т.д. Потому что цель сейчас россиян – это запугать, по максимуму сделать все возможное, чтобы люди из Харькова уезжали. Такого массового отъезда из Харькова не наблюдаем», — сказал Синегубов.

Он также добавил, что жителям города нужно обращать внимание на сигналы воздушной тревоги.

«У нас воздушная тревога раздавалась, например, 20 часов. Действительно, людям нужно заниматься даже бытовыми вещами, а 20 часов находиться в укрытиях достаточно тяжело», — отметил глава ХОВА.