Враг усилил обстрелы Харькова – ХОВА советует меньше быть на улице
Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что на днях враг усилил обстрелы Харькова. В частности, бьют по центру, зонам отдыха и местам скопления людей.
«Действительно, люди обеспокоены. На улицах все меньше людей. И мы коммуницируем, чтобы люди не находились на улицах, в зонах отдыха и т.д. Потому что цель сейчас россиян – это запугать, по максимуму сделать все возможное, чтобы люди из Харькова уезжали. Такого массового отъезда из Харькова не наблюдаем», — сказал Синегубов.
Он также добавил, что жителям города нужно обращать внимание на сигналы воздушной тревоги.
«У нас воздушная тревога раздавалась, например, 20 часов. Действительно, людям нужно заниматься даже бытовыми вещами, а 20 часов находиться в укрытиях достаточно тяжело», — отметил глава ХОВА.
Читайте также: В Харькове, возможно, будет изменен алгоритм действий при тревоге — Синегубов
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: обстрелы, рф, синегубов, тревога, Харьков, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Враг усилил обстрелы Харькова – ХОВА советует меньше быть на улице»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 13:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что на днях враг усилил обстрелы Харькова. В частности, бьют по центру, зонам отдыха и местам скопления людей.".