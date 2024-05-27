Ворог посилив обстріли Харкова – ХОВА радить менше бути на вулиці

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, що днями ворог посилив обстріли Харкова. Зокрема, б’ють по центру, зонам відпочинку та місцях скупчення людей.

«Дійсно, люди стурбовані. На вулицях все менше людей. І ми комунікуємо, щоб люди не знаходились на вулицях, у зонах відпочинку, тощо. Тому, що мета наразі росіян – це залякати, по максимуму зробити все можливе, щоб люди з Харкова виїжджали. Такого масового від’їзду з Харкова не спостерігаємо», – сказав Синєгубов.

Він також додав, що жителям міста потрібно зважати на сигнали повітряної тривоги.

«У нас повітряна тривога лунала, наприклад, 20 годин. Дійсно, людям потрібно займатися навіть побутовими речами, а 20 годин перебувати в укриттях досить важко», – зазначив голова ХОВА.