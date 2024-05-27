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Ворог посилив обстріли Харкова – ХОВА радить менше бути на вулиці

Суспільство 13:15   27.05.2024
Вікторія Яковенко
Ворог посилив обстріли Харкова – ХОВА радить менше бути на вулиці

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, що днями ворог посилив обстріли Харкова. Зокрема, б’ють по центру, зонам відпочинку та місцях скупчення людей.

«Дійсно, люди стурбовані. На вулицях все менше людей. І ми комунікуємо, щоб люди не знаходились на вулицях, у зонах відпочинку, тощо. Тому, що мета наразі росіян – це залякати, по максимуму зробити все можливе, щоб люди з Харкова виїжджали. Такого масового від’їзду з Харкова не спостерігаємо», – сказав Синєгубов.

Він також додав, що жителям міста потрібно зважати на сигнали повітряної тривоги.

«У нас повітряна тривога лунала, наприклад, 20 годин. Дійсно, людям потрібно займатися навіть побутовими речами, а 20 годин перебувати в укриттях досить важко», – зазначив голова ХОВА.

Читайте також: У Харкові, можливо, буде змінено алгоритм дій при тривозі – Синєгубов

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2024 в 13:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, що днями ворог посилив обстріли Харкова. Зокрема, б’ють по центру, зонам відпочинку та місцях скупчення людей.".