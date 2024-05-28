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Днем небольшой дождь. Какой будет погода 29 мая в Харькове и области

Погода 21:02   28.05.2024
Оксана Якушко
Днем небольшой дождь. Какой будет погода 29 мая в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 29 мая, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По области: Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза⚡️.
Ветер восточный, ночью 5 — 10 м/с, днем 9 — 14 м/с.
Температура воздуха: ночью 12 — 17°, днем 24 — 29°.

Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь.
Ветер восточный, ночью 5 — 10 м/с, днем 9 — 14 м/с.
Температура воздуха: ночью 14 — 16°, днем 26 — 28°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 21:02;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 29 мая, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".