Днем небольшой дождь. Какой будет погода 29 мая в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 29 мая, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
По области: Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза⚡️.
Ветер восточный, ночью 5 — 10 м/с, днем 9 — 14 м/с.
Температура воздуха: ночью 12 — 17°, днем 24 — 29°.
Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь.
Ветер восточный, ночью 5 — 10 м/с, днем 9 — 14 м/с.
Температура воздуха: ночью 14 — 16°, днем 26 — 28°.
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- Категории: Погода, Украина, Харьков; Теги: метеопрогноз, погода, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 21:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 29 мая, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".