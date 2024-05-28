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Вдень невеликий дощ. Якою буде погода 29 травня у Харкові та області

Погода 21:02   28.05.2024
Оксана Якушко
Вдень невеликий дощ. Якою буде погода 29 травня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 29 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ🌧, місцями гроза⚡️.

Вітер східний⬅️, вночі 5 – 10 м/с, вдень 9 – 14 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 12 – 17°, вдень 24 – 29°.

По місту: Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ🌧.

Вітер східний⬅️, вночі 5 – 10 м/с, вдень 9 – 14 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 14 – 16°, вдень 26 – 28°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 21:02;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 29 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".