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От имени ХОВА распространяют информацию о сборах на ВСУ — это фейк

Общество 15:21   28.05.2024
Виктория Яковенко
От имени ХОВА распространяют информацию о сборах на ВСУ — это фейк Фото: ХОВА

Жителей Харьковщины ХОВА предупреждает о фейке.

«Неизвестные лица от имени Харьковской областной военной администрации распространяют ложную информацию о сборах на Вооруженные силы Украины. Подчеркиваем! Такие документы от имени ХОВА не рассылались!», – говорится в сообщении.

ОВА уже обратилась с соответствующим заявлением в полицию и СБУ.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 15:21;

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