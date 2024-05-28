От имени ХОВА распространяют информацию о сборах на ВСУ — это фейк
Фото: ХОВА
Жителей Харьковщины ХОВА предупреждает о фейке.
«Неизвестные лица от имени Харьковской областной военной администрации распространяют ложную информацию о сборах на Вооруженные силы Украины. Подчеркиваем! Такие документы от имени ХОВА не рассылались!», – говорится в сообщении.
ОВА уже обратилась с соответствующим заявлением в полицию и СБУ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: викиХарьковщина, ВСУ, жители, сборы, фейк, хова;
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 15:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителей Харьковщины ХОВА предупреждает о фейке.".