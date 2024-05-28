От имени ХОВА распространяют информацию о сборах на ВСУ — это фейк

Жителей Харьковщины ХОВА предупреждает о фейке.

«Неизвестные лица от имени Харьковской областной военной администрации распространяют ложную информацию о сборах на Вооруженные силы Украины. Подчеркиваем! Такие документы от имени ХОВА не рассылались!», – говорится в сообщении.

ОВА уже обратилась с соответствующим заявлением в полицию и СБУ.