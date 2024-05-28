Від імені ХОВА поширюють інформацію про збори на ЗСУ – це фейк
Фото: ХОВА
Жителів Харківщини ХОВА попереджає про фейк.
«Невідомі особи від імені Харківської обласної військової адміністрації поширюють неправдиву інформацію щодо зборів на Збройні сили України. Наголошуємо! Такі документи від імені ХОВА не розсилалися!», – йдеться у повідомленні.
ОВА вже звернулася з відповідною заявою до поліції та СБУ.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: викиХарьковщина, жители, ЗСУ, сборы, фейк, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 15:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителів Харківщини ХОВА попереджає про фейк.".