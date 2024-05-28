Леса горят в Харьковской области из-за обстрелов россиян

Более 2300 га лесов Харьковщины охватил огонь в результате обстрелов россиян, сообщили в ГСЧС Украины.

Спасатели ликвидируют возгорание 18 лесных пожаров на территории Харьковской области. Уже удалось локализовать девять лесных пожаров на площади 141 га.

Спасатели работают в сверхсложных условиях, находясь под постоянными враждебными атаками.

Сложность тушения состоит в том, что участки лесных массивов в прифронтовых районах заминированы и загрязнены неразорванными боеприпасами.

К работе в адских лесах Харьковщины также привлечены саперы и медики ГСЧС.