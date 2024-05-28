Леса горят в Харьковской области из-за обстрелов россиян
Фото: ГСЧС Украины
Более 2300 га лесов Харьковщины охватил огонь в результате обстрелов россиян, сообщили в ГСЧС Украины.
Спасатели ликвидируют возгорание 18 лесных пожаров на территории Харьковской области. Уже удалось локализовать девять лесных пожаров на площади 141 га.
Спасатели работают в сверхсложных условиях, находясь под постоянными враждебными атаками.
Сложность тушения состоит в том, что участки лесных массивов в прифронтовых районах заминированы и загрязнены неразорванными боеприпасами.
К работе в адских лесах Харьковщины также привлечены саперы и медики ГСЧС.
Читайте также: Масштабные лесные пожары в Харьковской области: ГСЧС показала фото
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, ліс, лес, огонь, пожары, спасатели;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Леса горят в Харьковской области из-за обстрелов россиян»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 20:27;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 2300 га лесов Харьковщины охватил огонь в результате обстрелов россиян, сообщили в ГСЧС Украины.".