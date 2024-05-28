Ліси палають на Харківщині через обстріли росіян (фото)
Понад 2300 га лісів Харківщини охопив вогонь внаслідок обстрілів росіян, повідомили у ДСНС України.
Рятувальники ліквідовують загоряння 18 лісових пожеж на території Харківської області. Уже вдалося локалізувати 9 лісових пожеж на площі 141 га.
Надзвичайники працюють у надскладних умовах, перебуваючи під постійними ворожими атаками
Складність гасіння у тому, що ділянки лісових масивів у прифронтових районах заміновані та забруднені нерозірваними боєприпасами.
До роботи у пекельних лісах Харківщини також залучені сапери й медики ДСНС.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, ліс, огонь, пожежа, спасатели;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 20:27;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 2300 га лісів Харківщини охопив вогонь внаслідок обстрілу росіян, повідомили у ДСНС України.".