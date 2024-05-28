Ліси палають на Харківщині через обстріли росіян (фото)

Понад 2300 га лісів Харківщини охопив вогонь внаслідок обстрілів росіян, повідомили у ДСНС України.

Рятувальники ліквідовують загоряння 18 лісових пожеж на території Харківської області. Уже вдалося локалізувати 9 лісових пожеж на площі 141 га.

Надзвичайники працюють у надскладних умовах, перебуваючи під постійними ворожими атаками

Складність гасіння у тому, що ділянки лісових масивів у прифронтових районах заміновані та забруднені нерозірваними боєприпасами.

До роботи у пекельних лісах Харківщини також залучені сапери й медики ДСНС.