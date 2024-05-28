Оркестр KharkivMusicFest сыграет сегодня в Харькове: что в программе
Концерт «Несбыточная встреча: Брамс — Борткевич» состоится сегодня, 28 мая, в рамках фестиваля KharkivMusicFest. Оркестр исполнит Скрипичный концерт харьковчанина Сергея Борткевича и Симфонию №2 немецкого композитора Иоганнеса Брамса.
Это событие является знаковым: Скрипичный концерт, написанный Борткевичем в Харькове в 1915 году, впервые исполнят в родном городе, рассказали МГ «Объектив» в пресс-службе фестиваля.
«Выбор композиторов и их произведений неслучаен. Композиторов разделяют годы, но объединяет, во-первых, любовь к Вене, куда оба переехали во второй половине жизни; а во-вторых, в том, что синергия западноевропейской и восточноевропейской музыки повлияла на творчество обоих композиторов, — комментирует Виталий Алексейонок, артистический директор фестиваля. — Наш концерт — символическая встреча разных культур и эпох в одном культурном пространстве Харькова, украинского города, ближайшего к границе с Россией, который сейчас под вражескими обстрелами, живет и производит искусство».
В состав фестивального оркестра войдут музыканты ХНАТОБа, Национальной филармонии Украины, Харьковской областной филармонии, студенты и преподаватели университета искусств им. Котляревского.
Солистом станет Михаил Захаров (альт, Австрия), лауреат международных конкурсов. Михаил родился в Харькове и с отличием окончил здесь специальную музыкальную школу-интернат для одаренных детей. В 2005 году он переехал в Австрию, где учился в Университете музыки и театрального искусства города Грац.
«Для меня огромная честь быть в Харькове, вместе с харьковчанами, в эти тяжелые для Украины времена, — комментирует Михаил Захаров, — Глубоко символично для меня, что именно музыка Борткевича, чья жизнь также была тесно связана с Веной и Харьковом, прозвучит в моем исполнении на нынешнем KharkivMusicFest».
Дирижировать будет Виталий Алексейонок. С 2021 года он является артистическим директором KharkivMusicFest. С сезона 2022/23 Алексейонок работает в DeutscheOperamRhein (Дюссельдорф, Германия).
Начало концерта — в 17:00. Вход свободный, но чтобы получить информацию о локации, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/SqaeqS6SJjNQXcXD6
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 14:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Концерт «Несбыточная встреча: Брамс — Борткевич» состоится сегодня, 28 мая, в рамках фестиваля KharkivMusicFest. Оркестр исполнит Скрипичный концерт харьковчанина Сергея Борткевича и Симфонию №2 немецкого композитора Иоганнеса Брамса.".