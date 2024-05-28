Оркестр KharkivMusicFest зіграє сьогодні в Харкові: що у програмі
Концерт «Нездійсненна зустріч: Брамс – Борткевич» відбудеться сьогодні, 28 травня, в межах фестивалю KharkivMusicFest. Оркестр виконає Скрипковий концерт харків’янина Сергія Борткевича та Симфонію №2 німецького композитора Йоганнеса Брамса.
Ця подія є знаковою: Скрипковий концерт, написаний Борткевичем у Харкові у 1915 році, вперше виконають у рідному місті, розповіли МГ «Об’єктив» у пресслужбі фестивалю.
«Вибір композиторів та їхніх творів невипадковий. Композиторів розділяють роки, але об’єднує, по-перше, любов до Відня, куди обидва переїхали у другій половині життя; а по-друге, в тому, що синергія західноєвропейської та східноєвропейської музики вплинула на творчість обох композиторів, – коментує Віталій Алексейонок, артистичний директор фестивалю. – Наш концерт – символічна зустріч різних культур та епох в одному культурному просторі Харкова, українського міста, найближчого до кордону з Росією, яке зараз під ворожими обстрілами, живе і продукує мистецтво».
До складу фестивального оркестру увійдуть музиканти ХНАТОБу, Національної філармонії України, Харківської обласної філармонії, студенти та викладачі університету мистецтв ім. Котляревського.
Солістом стане Михайло Захаров (альт, Австрія), лауреат міжнародних конкурсів. Михайло народився у Харкові та з відзнакою закінчив тут спеціальну музичну школу-інтернат для обдарованих дітей. У 2005 році він переїхав до Австрії та почав навчатися в Університеті музики та театрального мистецтва міста Грац.
«Для мене величезна честь бути у Харкові, разом із харків’янами, у ці буремні для України часи, – коментує Михайло Захаров. – Глибоко символічно для мене, що саме музика Борткевича, чиє життя також було тісно пов’язане із Віднем та Харковом, прозвучить у моєму виконанні на цьогорічному KharkivMusicFest».
Диригувати буде Віталій Алексейонок, який з 2021 року є артистичним директором KharkivMusicFest. Від сезону 2022/23 він працює у DeutscheOperamRhein (Дюссельдорф, Німеччина).
Початок концерту – о 17:00. Вхід вільний, але щоб отримати інформацію про локацію, необхідно зареєструватися за посиланням: https://forms.gle/SqaeqS6SJjNQXcXD6
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 14:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Концерт «Нездійсненна зустріч: Брамс – Борткевич» відбудеться сьогодні, 28 травня, в межах фестивалю KharkivMusicFest".