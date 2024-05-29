Дождь и гроза. Какой будет погода 30 мая в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Метеопрогноз на завтра, 30 мая, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
По области: Ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза⚡️. Днем без существенных осадков. 🌤
Ветер южный⬆️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 13 — 18°, днем 25 — 30°.
В Харькове: Ночью небольшой кратковременный дождь🌧. Днем без существенных осадков.
Ветер южный⬆️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 14 — 16°, днем 26 — 28°.
Читайте также: Днем небольшой дождь. Какой будет погода 29 мая в Харькове и области
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Украина, Харьков; Теги: гроза, дождь, метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Дождь и гроза. Какой будет погода 30 мая в Харькове и области»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 19:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Метеопрогноз на завтра, 30 мая, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".