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Дождь и гроза. Какой будет погода 30 мая в Харькове и области

Погода 19:55   29.05.2024
Оксана Якушко
Дождь и гроза. Какой будет погода 30 мая в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Метеопрогноз на завтра, 30 мая, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По области: Ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза⚡️. Днем без существенных осадков. 🌤
Ветер южный⬆️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 13 — 18°, днем ​​25 — 30°.

В Харькове: Ночью небольшой кратковременный дождь🌧. Днем без существенных осадков.
Ветер южный⬆️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 14 — 16°, днем ​​26 — 28°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 19:55;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Метеопрогноз на завтра, 30 мая, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".