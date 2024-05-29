Дощ і гроза. Якою буде погода 30 травня у Харкові та області
Метеопрогноз на завтра, 30 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Вночі місцями невеликий короткочасний дощ🌧, гроза⚡️. Вдень без істотних опадів.🌤
Вітер південний⬆️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 13 – 18°, вдень 25 – 30°.
По місту: Вночі невеликий короткочасний дощ🌧. Вдень без істотних опадів🌤.
Вітер південний⬆️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 14 – 16°, вдень 26 – 28°.
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- Категорії: Погода, Україна, Харків; Теги: гроза, дождь, метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 19:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Метеопрогноз на завтра, 30 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".