От обстрела пригорода Харькова есть пострадавший — Синегубов
Фото: Александр Гололобов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харькова и области за сутки.
По данным Синегубова, 28 мая россияне скинули управляемые авиабомбы на территорию гольф-клуба в Харькове. Четыре КАБа ударили по селу Малая Даниловка. Там загорелась крыша фермы.
«Повреждено здание кафедры образовательного учреждения. Пострадал 40-летний мужчина», — сообщил начальник ХОВА.
Он также проинформировал, что под обстрелами были: Русская Лозовая (горела хозпостройка), Изюм (горел бытовой мусор на открытой территории), село Бугаевка (повреждены 19 частных домов, хозсооружения и здание учебного заведения), село Новоосиново (повреждены семь дачных домов).
Читайте также: Удары КАБами и раненые — Тимошко сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: малая даниловка, новости Харькова, обстрелы, пострадавший, синегубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «От обстрела пригорода Харькова есть пострадавший — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 09:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харькова и области за сутки".