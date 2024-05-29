От обстрела пригорода Харькова есть пострадавший — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харькова и области за сутки.

По данным Синегубова, 28 мая россияне скинули управляемые авиабомбы на территорию гольф-клуба в Харькове. Четыре КАБа ударили по селу Малая Даниловка. Там загорелась крыша фермы.

«Повреждено здание кафедры образовательного учреждения. Пострадал 40-летний мужчина», — сообщил начальник ХОВА.

Он также проинформировал, что под обстрелами были: Русская Лозовая (горела хозпостройка), Изюм (горел бытовой мусор на открытой территории), село Бугаевка (повреждены 19 частных домов, хозсооружения и здание учебного заведения), село Новоосиново (повреждены семь дачных домов).