Від обстрілу передмістя Харкова є постраждалий – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харкова та області за добу.
За даними Синєгубова, 28 травня росіяни скинули керовані авіабомби на територію гольф-клубу в Харкові. Чотири КАБи вдарили по селу Мала Данилівка. Там спалахнув дах ферми.
“Пошкоджено будівлю кафедри освітньої установи. Постраждав 40-річний чоловік”, – повідомив начальник ХОВА.
Він також поінформував, що під обстрілами були: Руська Лозова (горіла господарча споруда), Ізюм (горіло побутове сміття на відкритій території), село Бугаївка (пошкоджені 19 приватних будинків, госпспоруди та будівля навчального закладу), село Новоосинове (пошкоджені сім дачних будинків).
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 09:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харкова та області за добу".