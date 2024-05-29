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Від обстрілу передмістя Харкова є постраждалий – Синєгубов

Події 09:18   29.05.2024
Оксана Горун
Від обстрілу передмістя Харкова є постраждалий – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харкова та області за добу.

За даними Синєгубова, 28 травня росіяни скинули керовані авіабомби на територію гольф-клубу в Харкові. Чотири КАБи вдарили по селу Мала Данилівка. Там спалахнув дах ферми.

“Пошкоджено будівлю кафедри освітньої установи. Постраждав 40-річний чоловік”, – повідомив начальник ХОВА.

Він також поінформував, що під обстрілами були: Руська Лозова (горіла господарча споруда), Ізюм (горіло побутове сміття на відкритій території), село Бугаївка (пошкоджені 19 приватних будинків, госпспоруди та будівля навчального закладу), село Новоосинове (пошкоджені сім дачних будинків).

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 09:18;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харкова та області за добу".