Від обстрілу передмістя Харкова є постраждалий – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харкова та області за добу.

За даними Синєгубова, 28 травня росіяни скинули керовані авіабомби на територію гольф-клубу в Харкові. Чотири КАБи вдарили по селу Мала Данилівка. Там спалахнув дах ферми.

“Пошкоджено будівлю кафедри освітньої установи. Постраждав 40-річний чоловік”, – повідомив начальник ХОВА.

Він також поінформував, що під обстрілами були: Руська Лозова (горіла господарча споруда), Ізюм (горіло побутове сміття на відкритій території), село Бугаївка (пошкоджені 19 приватних будинків, госпспоруди та будівля навчального закладу), село Новоосинове (пошкоджені сім дачних будинків).