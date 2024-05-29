С начала суток РФ дважды атаковала в районе Липцев — Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении с начала суток украинские войска отбили две атаки противника в районе Липцев, еще одно боестолкновение продолжается, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 11:00.
Потери оккупантов уточняются. Подразделения украинских войск проводят мероприятия по укреплению обороны.
За прошедшие сутки на Харьковском направлении враг потерял 195 человек. Также уничтожены танк оккупантов, семь артиллерийских систем, одна РСЗО, 13 автомобилей и пять единиц специальной техники. Кроме того, повреждены два танка, три артиллерийских системы, восемь автомобилей и четыре единицы специальной техники.
На Купянском направлении с начала суток отбиты атака в районе Степовой Новоселовки. Еще одно боевое столкновение продолжается у Петропавловки.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, ВСУ, генштаб, зведення, направление, харьковское;
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 11:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении с начала суток украинские войска отбили две атаки противника в районе Липцев, еще одно боестолкновение продолжается, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 11:00.".