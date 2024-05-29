Live
  • Ср 29.05.2024
  • Харків  +24°С
  • USD 40.4
  • EUR 43.97

З початку доби РФ двічі атакувала в районі Липців – Генштаб ЗСУ

Суспільство 11:38   29.05.2024
Вікторія Яковенко
З початку доби РФ двічі атакувала в районі Липців – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку від початку доби українські війська відбивали дві атаки противника у районі Липців, ще одне боєзіткнення триває, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 11:00.

Втрати російських окупантів уточнюються. Підрозділи українських військ проводять заходи з укріплення оборони.

За минулу добу на Харківському напрямку ворог втратив 195 осіб. Також знищені танк окупантів, сім артилерійських систем, одна РСЗВ, 13 автомобілів та п’ять одиниць спеціальної техніки. Крім того, пошкоджені два танки, три артилерійських системи, вісім автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбито атаку в районі Степової Новоселівки. Ще одне бойове зіткнення триває біля Петропавлівки.

Читайте також: На півночі Харківщини дрон прикордонників знищив ворожі позиції у лісі (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
З початку доби РФ двічі атакувала в районі Липців – Генштаб ЗСУ
З початку доби РФ двічі атакувала в районі Липців – Генштаб ЗСУ
29.05.2024, 11:38
“Нірка. Там спиш, б’єшся, їж, нужник” – побут окупантів на Харківщині (аудіо)
“Нірка. Там спиш, б’єшся, їж, нужник” – побут окупантів на Харківщині (аудіо)
29.05.2024, 11:07
У Харкові було чутно вибух – Терехов, атакують ракетами – Мельник
У Харкові було чутно вибух – Терехов, атакують ракетами – Мельник
29.05.2024, 10:32
Синєгубов повідомив про «приліт» в Харківському районі
Синєгубов повідомив про «приліт» в Харківському районі
29.05.2024, 11:22
На півночі Харківщини дрон прикордонників знищив ворожі позиції у лісі (відео)
На півночі Харківщини дрон прикордонників знищив ворожі позиції у лісі (відео)
29.05.2024, 11:15
Головні новини Харкова 29 травня: прогримів вибух
Головні новини Харкова 29 травня: прогримів вибух
29.05.2024, 11:41

Новини за темою:

15:52
Бої в районі Липців, удари КАБ, атаки на Куп’янському напрямку: зведення ГШ
13:11
Супротивник сьогодні не атакував на півночі Харківщини: ГШ – про втрати ворога
12:23
Більшу частину Вовчанська контролюють українські військові – ОУВ «Харків»
11:44
Атака в районі Липців, ситуація на Куп’янському напрямку: зведення Генштабу
23:25
Втрати РФ за добу на півночі Харківщини та під Куп’янськом назвали у Генштабі

Ви читали новину: «З початку доби РФ двічі атакувала в районі Липців – Генштаб ЗСУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 11:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку від початку доби українські війська відбивали дві атаки противника у районі Липців, ще одне боєзіткнення триває, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 11:00.".