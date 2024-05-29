З початку доби РФ двічі атакувала в районі Липців – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку від початку доби українські війська відбивали дві атаки противника у районі Липців, ще одне боєзіткнення триває, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 11:00.
Втрати російських окупантів уточнюються. Підрозділи українських військ проводять заходи з укріплення оборони.
За минулу добу на Харківському напрямку ворог втратив 195 осіб. Також знищені танк окупантів, сім артилерійських систем, одна РСЗВ, 13 автомобілів та п’ять одиниць спеціальної техніки. Крім того, пошкоджені два танки, три артилерійських системи, вісім автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки.
На Куп’янському напрямку від початку доби відбито атаку в районі Степової Новоселівки. Ще одне бойове зіткнення триває біля Петропавлівки.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 11:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку від початку доби українські війська відбивали дві атаки противника у районі Липців, ще одне боєзіткнення триває, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 11:00.".