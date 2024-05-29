Удар по «Эпицентру» в Харькове: полиция проверяет версию наведения удара

Специалисты продолжают разбирать завалы на месте удара по «Эпицентру» в Харькове. До сих пор два человека остаются без вести пропавшими.

«С учетом того, что два тела были найдены в последний день, возможно после того, как будут проведены соответствующие исследования на мобильных лабораториях, будет установлено, что эти два неидентифицированных тела остаются именно теми, кто считается без вести пропавшими. То есть мы ждем ДНК-исследования», – сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко в эфире «Суспільне. Студія».

Он добавил, что специалисты просеивают почву. После завершения всех работ ее будут просеивать повторно.

«Это необходимо потому, что мы не хотим, чтобы кто-нибудь остался не захоронен», — отметил Тимошко.

По его словам, удар россиян пришелся по центру помещения.

«Один удар примерно в месте, где находился отдел сантехники. Другой удар недалеко, рядом, ближе к отделу растениеводства. Это примерно середина помещения, если так брать визуально», – уточнил Тимошко.

Правоохранители рассматривают версию, что кто-то мог скорректировать этот удар.

«Мы такие версии всегда рассматриваем. Мы проводим работы по выявлению, не мог ли кто-нибудь навести, а более того, после ударов, часто российские спецслужбы требуют от своих агентов подтверждения. То есть еще есть такой факт, нередкие случаи, когда завербованные российскими спецслужбами люди приходят после взрыва, фотографируют все, что произошло, и затем сбрасывают в Россию», — заявил Тимошко.

Напомним, удар по гипермаркету «Эпицентр» в Харькове нанесли около 16 часов 25 мая. В нем находилось около 120 человек. По данным облпрокуратуры, по торговому центру ударили двумя УМПБ Д-30. Жертв могло быть гораздо больше: в 80 метрах от строймаркета позже нашли третью такую же бомбу, которая не разорвалась. 29 мая в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что количество погибших возросло до 19 человек, пострадавших — 54.