Удар по «Епіцентру» в Харкові: поліція перевіряє версію наведення удару

Фахівці продовжують розбирати завали на місці удару по «Епіцентру» в Харкові. Досі двоє людей залишаються безвісти зниклими.

«З урахуванням того, що два тіла було знайдено в останній день, то можливо після того, як будуть проведені відповідні дослідження на мобільних лабораторіях, буде встановлено, що ці два неідентифікованих тіла залишаються саме тими, хто рахується безвісти зниклими. Тобто ми чекаємо ДНК-дослідження», – повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко в етері «Суспільне. Студія».

Він додав, що наразі фахівці просіюють ґрунт. Після того, як будуть завершені усі роботи, його просіюватимуть повторно.

«Це необхідність, тому що ми не хочемо, щоб хто-небудь залишився не захоронений», – зазначив Тимошко.

За його словами, удар росіян прийшовся по центру приміщення.

«Один удар приблизно в місці, де знаходився відділ сантехніки. Інший удар недалеко, поруч, ближче до відділу рослинництва. Це приблизно середина приміщення, якщо так брати візуально», – уточнив Тимошко.

Правоохоронці розглядають версію, що хтось міг скоригувати цей удар.

«Ми такі версії завжди розглядаємо. Ми проводимо роботи з виявлення, чи не міг хто-небудь навести, а більш того, після ударів, часто російські спецслужби вимагають від своїх агентів підтвердження. Тобто ще є такий факт, непоодинокі випадки, коли завербовані російськими спецслужбами люди приходять після вибуху, фотографують все, що відбулося, і потім скидують в Росію», – заявив Тимошко.

Нагадаємо, удару по гіпермаркету “Епіцентр” у Харкові завдали близько 16-ї години 25 травня. У ньому було близько 120 осіб. За даними облпрокуратури, по торговельному центру вдарили двома УМПБ Д-30. Жертв могло бути набагато більше: за 80 метрів від будмаркету пізніше знайшли третю таку ж бомбу, яка не розірвалася. 29 травня у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що кількість загиблих зросла до 19 осіб, постраждалих – 54.