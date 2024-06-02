На видео издевательств над украинскими военнопленными отреагировал омбудсмен

На видео с издевательствами над украинскими военнопленными, которое, по предварительной информации, было снято на Харьковском направлении, отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

«На видео зафиксированы избиения, унижения, угрозы, имитация расстрела. К сожалению, такое обращение с украинскими военнопленными — не исключение из правил, а привычная тактика для оккупантов. Такие действия являются нарушением Женевских конвенций, согласно которым военнопленные имеют право на гуманное отношение», — подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен добавил, что обратился с официальными письмами в Международный комитет Красного Креста и ООН, чтобы они задокументировали факт издевательств.

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