На відео знущань з українських військовополонених відреагував омбудсман

На відео зі знущаннями з українських військовополонених, яке, за попередньою інформацією, було зняте на Харківському напрямку, відреагував омбудсман Дмитро Лубінець.

“На відео зафіксовані побиття, приниження, погрози, імітація розстрілу. На жаль, таке поводження з українськими військовополоненими – не виняток з правил, а звична тактика для окупантів. Такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення”“, — наголосив Лубінець.

Омбудсман додав, що звернувся з офіційними листами до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, щоб вони задокументували факт знущань.

Відео із соцмереж