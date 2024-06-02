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На відео знущань з українських військовополонених відреагував омбудсман

Суспільство 22:49   02.06.2024
Олена Нагорна
На відео знущань з українських військовополонених відреагував омбудсман

На відео зі знущаннями з українських військовополонених, яке, за попередньою інформацією, було зняте на Харківському напрямку, відреагував омбудсман Дмитро Лубінець.

На відео зафіксовані побиття, приниження, погрози, імітація розстрілу. На жаль, таке поводження з українськими військовополоненими – не виняток з правил, а звична тактика для окупантів. Такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення”“, — наголосив Лубінець.

Омбудсман додав, що звернувся з офіційними листами до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, щоб вони задокументували факт знущань.

Відео із соцмереж

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2024 в 22:49;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На відео зі знущаннями з українських військовополонених, яке, за попередньою інформацією, було зняте на Харківському напрямку, відреагував омбудсман Дмитро Лубінець".