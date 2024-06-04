Стихия разгуляется в Харькове и области — прогноз погоды на 5 июня
В среду, 5 июня, в Харькове ожидается кратковременный дождь. По области утром и днем местами дожди будут значительными, возможен град. Также прогнозируют грозы.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 18 до 20 градусов, днем 27 — 29, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 16 до 21 градуса, днем 26 — 31 градус.
Ветер юго-западный, 5 — 10 м/с. По области местами шквалы, 15 — 20 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: град, гроза, дождь, июнь, погода, прогноз, Харьков, шквалы;
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2024 в 20:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 5 июня, в Харькове ожидается кратковременный дождь. По области утром и днем местами дожди будут значительными, возможен град. Также прогнозируют грозы".