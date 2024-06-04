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Стихия разгуляется в Харькове и области — прогноз погоды на 5 июня

Общество 20:55   04.06.2024
Елена Нагорная
Стихия разгуляется в Харькове и области — прогноз погоды на 5 июня

В среду, 5 июня, в Харькове ожидается кратковременный дождь. По области утром и днем местами дожди будут значительными, возможен град. Также прогнозируют грозы.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 18 до 20 градусов, днем 27 — 29, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 16 до 21 градуса, днем 26 — 31 градус.

Ветер юго-западный, 5 — 10 м/с. По области местами шквалы, 15 — 20 м/с.

Читайте также: Шквалы, град и гроза: на Харьковщине в среду – I уровень опасности

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2024 в 20:55;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 5 июня, в Харькове ожидается кратковременный дождь. По области утром и днем местами дожди будут значительными, возможен град. Также прогнозируют грозы".