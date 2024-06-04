Стихия разгуляется в Харькове и области — прогноз погоды на 5 июня

В среду, 5 июня, в Харькове ожидается кратковременный дождь. По области утром и днем местами дожди будут значительными, возможен град. Также прогнозируют грозы.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 18 до 20 градусов, днем 27 — 29, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 16 до 21 градуса, днем 26 — 31 градус.

Ветер юго-западный, 5 — 10 м/с. По области местами шквалы, 15 — 20 м/с.