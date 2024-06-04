Шквалы, град и гроза: на Харьковщине в среду – I уровень опасности
Фото: МГ «Объектив»
Синоптики Регионального центра гидрометеорологии предупреждают об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 5 июня.
«На сутки 5 июня по области и городу ожидаются грозы, местами по области шквалы, 15 – 20 м/с; днем местами град. I уровень опасности, желтый», — отметили синоптики.
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2024 в 15:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра гидрометеорологии предупреждают об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 5 июня.".