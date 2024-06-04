Шквали, град і гроза: на Харківщині у середу – I рівень небезпечності
Синоптики Регіонального центру по гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 5 червня.
«На добу 5 червня по області та місту очікуються грози, місцями по області шквали, 15 – 20 м/с; вдень місцями град. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2024 в 15:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Регіонального центру по гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 5 червня.".