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Шквали, град і гроза: на Харківщині у середу – I рівень небезпечності

Погода 15:54   04.06.2024
Вікторія Яковенко
Шквали, град і гроза: на Харківщині у середу – I рівень небезпечності

Синоптики Регіонального центру по гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 5 червня.

«На добу 5 червня по області та місту очікуються грози, місцями по області шквали, 15 – 20 м/с; вдень місцями град. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2024 в 15:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Регіонального центру по гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 5 червня.".