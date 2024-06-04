Стихія розгуляється в Харкові та області – прогноз погоди на 5 червня
У середу, 5 червня, у Харкові очікується короткочасний дощ. По області вранці та вдень місцями дощі будуть значними, можливий град. Також прогнозують грози.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 18 до 20 градусів, удень 27 – 29, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі температура становитиме від 16 до 21 градуса, вдень 26 – 31 градус.
Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с. По області місцями шквали, 15 – 20 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2024 в 20:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 5 червня, у Харкові очікується короткочасний дощ. По області вранці та вдень місцями дощі будуть значними, можливий град. Також прогнозують грози".