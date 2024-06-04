Жительница Харьковщины подорвалась на российской мине
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
66-летняя жительница Изюмского района Харьковской области пострадала в результате подрыва на вражеской мине.
Как сообщают в областной прокуратуре, 4 июня в селе Каменка женщина наступила на мину, по предварительным данным, ПФМ-1.
Мирная жительница получила повреждения стопы.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Читайте также: Компенсацию за разминирование получат фермеры Харьковщины – Синегубов
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: изюмский район, міни, мины, подорвалась, пострадавшая, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Жительница Харьковщины подорвалась на российской мине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 июня 2024 в 19:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "66-летняя жительница Изюмского района Харьковской области пострадала в результате подрыва на вражеской мине.".