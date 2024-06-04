Жительница Харьковщины подорвалась на российской мине

66-летняя жительница Изюмского района Харьковской области пострадала в результате подрыва на вражеской мине.

Как сообщают в областной прокуратуре, 4 июня в селе Каменка женщина наступила на мину, по предварительным данным, ПФМ-1.

Мирная жительница получила повреждения стопы.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).