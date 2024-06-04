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Жительница Харьковщины подорвалась на российской мине

Происшествия 19:27   04.06.2024
Елена Нагорная
Жительница Харьковщины подорвалась на российской мине Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

66-летняя жительница Изюмского района Харьковской области пострадала в результате подрыва на вражеской мине.

Как сообщают в областной прокуратуре, 4 июня в селе Каменка женщина наступила на мину, по предварительным данным, ПФМ-1.

Мирная жительница получила повреждения стопы.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2024 в 19:27;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "66-летняя жительница Изюмского района Харьковской области пострадала в результате подрыва на вражеской мине.".