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Мешканка Харківщини підірвалася на російській міні

Події 19:27   04.06.2024
Олена Нагорна
Мешканка Харківщини підірвалася на російській міні

66-річна мешканка Ізюмського району Харківської області постраждала внаслідок підриву на ворожій міні.

Як повідомляють в обласній прокуратурі, 4 червня у селі Кам’янка жінка наступила на міну, за попередніми даними, ПФМ-1.

Мирна мешканка отримала ушкодження стопи.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2024 в 19:27;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "66-річна мешканка Ізюмського району Харківської області постраждала внаслідок підриву на ворожій міні".