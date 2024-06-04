Мешканка Харківщини підірвалася на російській міні

66-річна мешканка Ізюмського району Харківської області постраждала внаслідок підриву на ворожій міні.

Як повідомляють в обласній прокуратурі, 4 червня у селі Кам’янка жінка наступила на міну, за попередніми даними, ПФМ-1.

Мирна мешканка отримала ушкодження стопи.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).