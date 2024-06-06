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Жадан мобилизировался в харьковскую бригаду «Хартия»

Культура 09:09   06.06.2024
Оксана Горун
Жадан мобилизировался в харьковскую бригаду «Хартия» Фото: Сергей Жадан/facebook

Известный харьковский писатель Сергей Жадан сдал издателям рукопись книги и тут же отправился в войска.

Об этих событиях Жадан проинформировал на своей странице в facebook.

«Вступил в ряды 13-й бригады НГУ «Хартия». Прохожу военную подготовку. Служу украинскому народу», — написал Жадан утром 6 июня.

Перед этим, 4 июня, писатель информировал, что отдал издателям рукопись новой книги.

«Рассказы, написанные в последние месяцы. Ждите в сентябре. Спасибо, что читаете», — отметил Жадан.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 июня 2024 в 09:09;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Известный харьковский писатель Сергей Жадан сдал издателям рукопись книги и тут же отправился в войска".