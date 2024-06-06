Жадан мобилизировался в харьковскую бригаду «Хартия»
Фото: Сергей Жадан/facebook
Известный харьковский писатель Сергей Жадан сдал издателям рукопись книги и тут же отправился в войска.
Об этих событиях Жадан проинформировал на своей странице в facebook.
«Вступил в ряды 13-й бригады НГУ «Хартия». Прохожу военную подготовку. Служу украинскому народу», — написал Жадан утром 6 июня.
Перед этим, 4 июня, писатель информировал, что отдал издателям рукопись новой книги.
«Рассказы, написанные в последние месяцы. Ждите в сентябре. Спасибо, что читаете», — отметил Жадан.
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2024 в 09:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Известный харьковский писатель Сергей Жадан сдал издателям рукопись книги и тут же отправился в войска".