Жадан мобилизировался в харьковскую бригаду «Хартия»

Известный харьковский писатель Сергей Жадан сдал издателям рукопись книги и тут же отправился в войска.

Об этих событиях Жадан проинформировал на своей странице в facebook.

«Вступил в ряды 13-й бригады НГУ «Хартия». Прохожу военную подготовку. Служу украинскому народу», — написал Жадан утром 6 июня.

Перед этим, 4 июня, писатель информировал, что отдал издателям рукопись новой книги.

«Рассказы, написанные в последние месяцы. Ждите в сентябре. Спасибо, что читаете», — отметил Жадан.

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