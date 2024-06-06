Жадан мобілізувався до харківської бригади “Хартія”
Відомий харківський письменник Сергій Жадан здав видавцям рукопис книги й одразу вирушив у військо.
Про ці події Жадан поінформував на своїй сторінці у фейсбуці.
“Вступив до лав 13 бригади НГУ “Хартія”. Проходжу вишкіл. Служу українському народу“, – написав Жадан вранці 6 червня.
Перед цим, 4 червня, письменник поінформував, що передав видавцям рукопис нової книги.
“Оповідання, написані останніми місяцями. Чекайте у вересні. Дякую, що читаєте”, – зазначив Жадан.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2024 в 09:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відомий харківський письменник Сергій Жадан здав видавцям рукопис книги й одразу вирушив у військо".