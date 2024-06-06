Жадан мобілізувався до харківської бригади “Хартія”

Відомий харківський письменник Сергій Жадан здав видавцям рукопис книги й одразу вирушив у військо.

Про ці події Жадан поінформував на своїй сторінці у фейсбуці.

“Вступив до лав 13 бригади НГУ “Хартія”. Проходжу вишкіл. Служу українському народу“, – написав Жадан вранці 6 червня.

Перед цим, 4 червня, письменник поінформував, що передав видавцям рукопис нової книги.

“Оповідання, написані останніми місяцями. Чекайте у вересні. Дякую, що читаєте”, – зазначив Жадан.