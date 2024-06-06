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Жадан мобілізувався до харківської бригади “Хартія”

Культура 09:09   06.06.2024
Оксана Горун
Жадан мобілізувався до харківської бригади “Хартія”

Відомий харківський письменник Сергій Жадан здав видавцям рукопис книги й одразу вирушив у військо.

Про ці події Жадан поінформував на своїй сторінці у фейсбуці.

Вступив до лав 13 бригади НГУ “Хартія”. Проходжу вишкіл. Служу українському народу“, – написав Жадан вранці 6 червня.

Перед цим, 4 червня, письменник поінформував, що передав видавцям рукопис нової книги.

“Оповідання, написані останніми місяцями. Чекайте у вересні. Дякую, що читаєте”, – зазначив Жадан.

Читайте також: Відомий письменник Жадан йде до війська

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2024 в 09:09;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відомий харківський письменник Сергій Жадан здав видавцям рукопис книги й одразу вирушив у військо".