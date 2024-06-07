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С-300/400, которые обстреливали Харьков — под огневым влиянием СОУ — Федоренко

Происшествия 11:49   07.06.2024
Оксана Горун
С-300/400, которые обстреливали Харьков — под огневым влиянием СОУ — Федоренко Фото: соцсети

Командир батальона «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире телеканала «Киев24» заявил, что благодаря разрешению применять западные образцы оружия по территории РФ у оккупантов, терроризировавших Харьков, «начала гореть земля под ногами».

«В связи с тем, что дали возможность применять сейчас западные образцы вооружения по территории рф, земля под ногами оккупанта начала гореть и на россии. И это очень важно, потому что районное сосредоточение личного состава противника, легкобронированной и бронированной техники, артиллерии и, конечно, установки С-300/С-400, которые системно обстреливали город Харьков, сейчас находятся под огневым влиянием Сил обороны», — сказал Федоренко.

Он сообщил, что прямо сейчас на Харьковском направлении идут бои — Силы обороны выбивают врага.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 июня 2024 в 11:49;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир батальона «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире телеканала «Киев24» заявил, что благодаря разрешению применять западные образцы оружия по территории РФ у оккупантов, терроризировавших Харьков, «начала гореть земля под ногами»".