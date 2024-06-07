С-300/400, які обстрілювали Харків, – під вогневим впливом СОУ – Федоренко
Командир батальйону “Ахіллес” 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в етері телеканалу “Київ24” заявив, що завдяки дозволу застосовувати західні зразки зброї по території РФ у окупантів, які тероризували Харків, “почала палати земля під ногами”.
“У зв’язку з тим, що надали можливість застосовувати зараз західні зразки озброєння по території рф, земля під ногами окупанта почала палати й на росії. І це є дуже-дуже важливо, тому що районне зосередження особового складу противника, легкоброньованої та броньованої техніки, артилерії та, звісно, установки С-300, С-400, які системно обстрілювали місто Харків, зараз знаходяться під вогневим впливом Сил оборони“, – сказав Федоренко.
Він повідомив, що просто зараз на Харківському напрямку йдуть бої – Сили оборони вибивають ворога.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ахиллес, белгородская область, війна, ЗРК С-300, новини Харкова, федоренко, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2024 в 11:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир батальйону “Ахіллес” 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в етері телеканалу “Київ24” заявив, що завдяки дозволу застосовувати західні зразки зброї по території РФ у окупантів, які тероризували Харків, “почала палати земля під ногами”".