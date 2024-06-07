Ждал «освобождения» и сливал информацию о ВСУ: харьковчанина отправили в СИЗО
В Харькове избрали меру пресечения для 42-летнего мужчины, который публиковал материалы, где поддерживал РФ, а также передавал врагу сведения о передвижениях и местах дислокации подразделений ВСУ.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, злоумышленник на публикацию с фотоизображением карты Украины с отметками захвата Харьковской, Полтавской и Запорожской областей и надписями «Россия будет воевать до 2026 года…» добавил комментарий: «Харьков ждет и надеется, что это произойдет раньше, чем 2026 год».
Также среди его комментариев есть такие, как «ответ из Харькова надеемся, что страна 404 не доживет до этого момента, а станет Украиной в составе России», «харьковчане ждут Россию матушку» и другие.
Правоохранители провели обыск дома у мужчины и изъяли его телефон. В гаджете нашли факты передачи им сведений о передвижениях и местах дислокации подразделений ВСУ пророссийскому блогеру, 55-летнему бывшему кандидату на должность Харьковского городского головы, который сейчас находится в РФ.
Мужчине сообщили о подозрении по факту оправдания, признании правомерным, возражения вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенном с использованием средств массовой информации, повторно (ч. 3 ст. 436-2 УКУ), добавили в Харьковской областной прокуратуре.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ВСУ, ждал, полиция, прокуратура, СИЗО, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 июня 2024 в 14:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове избрали меру пресечения для 42-летнего мужчины, который публиковал материалы, где поддерживал РФ, а также передавал врагу сведения о передвижениях и местах дислокации подразделений ВСУ.".