Live
  • Пт 07.06.2024
  • Харьков  +26°С
  • USD 40.15
  • EUR 43.63

Ждал «освобождения» и сливал информацию о ВСУ: харьковчанина отправили в СИЗО

Общество 14:51   07.06.2024
Виктория Яковенко
Ждал «освобождения» и сливал информацию о ВСУ: харьковчанина отправили в СИЗО Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове избрали меру пресечения для 42-летнего мужчины, который публиковал материалы, где поддерживал РФ, а также передавал врагу сведения о передвижениях и местах дислокации подразделений ВСУ.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, злоумышленник на публикацию с фотоизображением карты Украины с отметками захвата Харьковской, Полтавской и Запорожской областей и надписями «Россия будет воевать до 2026 года…» добавил комментарий: «Харьков ждет и надеется, что это произойдет раньше, чем 2026 год».

Также среди его комментариев есть такие, как «ответ из Харькова надеемся, что страна 404 не доживет до этого момента, а станет Украиной в составе России», «харьковчане ждут Россию матушку» и другие.

Правоохранители провели обыск дома у мужчины и изъяли его телефон. В гаджете нашли факты передачи им сведений о передвижениях и местах дислокации подразделений ВСУ пророссийскому блогеру, 55-летнему бывшему кандидату на должность Харьковского городского головы, который сейчас находится в РФ.

Мужчине сообщили о подозрении по факту оправдания, признании правомерным, возражения вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенном с использованием средств массовой информации, повторно (ч. 3 ст. 436-2 УКУ), добавили в Харьковской областной прокуратуре.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

01

04

03
Фото: ГУНП в Харьковской области

Читайте также: Фанат РФ помогал ослабить оборону в приграничье Харьковщины (фото переписки)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
С-300/400, которые обстреливали Харьков — под огневым влиянием СОУ — Федоренко
С-300/400, которые обстреливали Харьков — под огневым влиянием СОУ — Федоренко
07.06.2024, 11:49
Генштаб о ситуации под Харьковом: враг перегруппировывается
Генштаб о ситуации под Харьковом: враг перегруппировывается
07.06.2024, 11:16
Главные новости Харькова 7.06: под Харьковом бои — ВСУ выбивают врага
Главные новости Харькова 7.06: под Харьковом бои — ВСУ выбивают врага
07.06.2024, 15:15
«Ахиллес» о боях, эхо которых слышно в Харькове: Силы обороны выбивают врага
«Ахиллес» о боях, эхо которых слышно в Харькове: Силы обороны выбивают врага
07.06.2024, 11:38
Улучшение чувствуется — Герой Украины об ударах по территории РФ с Харьковщины
Улучшение чувствуется — Герой Украины об ударах по территории РФ с Харьковщины
06.06.2024, 08:14
Терехов рассказал, чем гордится в Харькове и чего городу не хватает
Терехов рассказал, чем гордится в Харькове и чего городу не хватает
07.06.2024, 15:38

Новости по теме:

14:51
Ждал «освобождения» и сливал информацию о ВСУ: харьковчанина отправили в СИЗО
19:53
Штык-ножом заколол россиянина в бою морпех ВСУ в Волчанске Харьковской области
15:14
РФ забрасывает Харьковщину КАБ, атакует в районе Липцев – ГШ на 14:00
11:40
С начала суток продолжается бой в районе Волчанска — Генштаб ВСУ о Харьковщине
11:11
Атака «Шахедов» на Украину: один БпЛА сбили над Харьковщиной

Вы читали новость: «Ждал «освобождения» и сливал информацию о ВСУ: харьковчанина отправили в СИЗО»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 июня 2024 в 14:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове избрали меру пресечения для 42-летнего мужчины, который публиковал материалы, где поддерживал РФ, а также передавал врагу сведения о передвижениях и местах дислокации подразделений ВСУ.".