Ждал «освобождения» и сливал информацию о ВСУ: харьковчанина отправили в СИЗО

В Харькове избрали меру пресечения для 42-летнего мужчины, который публиковал материалы, где поддерживал РФ, а также передавал врагу сведения о передвижениях и местах дислокации подразделений ВСУ.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, злоумышленник на публикацию с фотоизображением карты Украины с отметками захвата Харьковской, Полтавской и Запорожской областей и надписями «Россия будет воевать до 2026 года…» добавил комментарий: «Харьков ждет и надеется, что это произойдет раньше, чем 2026 год».

Также среди его комментариев есть такие, как «ответ из Харькова надеемся, что страна 404 не доживет до этого момента, а станет Украиной в составе России», «харьковчане ждут Россию матушку» и другие.

Правоохранители провели обыск дома у мужчины и изъяли его телефон. В гаджете нашли факты передачи им сведений о передвижениях и местах дислокации подразделений ВСУ пророссийскому блогеру, 55-летнему бывшему кандидату на должность Харьковского городского головы, который сейчас находится в РФ.

Мужчине сообщили о подозрении по факту оправдания, признании правомерным, возражения вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенном с использованием средств массовой информации, повторно (ч. 3 ст. 436-2 УКУ), добавили в Харьковской областной прокуратуре.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.