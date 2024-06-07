Чекав на «освобождение» і зливав дані про ЗСУ: харків’янина відправили у СІЗО
У Харкові обрали запобіжний захід для 42-річного чоловіка, який публікував матеріали, де підтримував РФ, а також передавав ворогу відомості щодо пересувань та місць дислокації підрозділів ЗСУ.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, зловмисник на публікацію з фотозображення мапи України з позначками захоплення Харківської, Полтавської та Запорізької областей та надписами «Россия будет воевать до 2026 года…» додав коментар «Харьков ждет и надеется, что это произойдет раньше, чем 2026 год».
Також серед його коментарів є такі, як «ответ с Харькова надеемся, что страна 404 не доживет до этого момента, а станет Украиной в составе России», «харьковчане ждут Россию матушку» та інші.
Правоохоронці провели обшук вдома у чоловіка і вилучили його телефон. У гаджеті знайшли непоодинокі факти передачі ним відомостей щодо пересувань та місць дислокації підрозділів ЗСУ проросійському блогеру, 55-річному колишньому кандидату на посаду Харківського міського голови, який наразі перебуває в РФ.
Чоловіку повідомили про підозру за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, вчиненого з використанням засобів масової інформації, повторно (ч. 3 ст. 436-2 ККУ), додали в Харківській обласній прокуратурі.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2024 в 14:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові обрали запобіжний захід для 42-річного чоловіка, який публікував матеріали, де підтримував РФ, а також передавав ворогу відомості щодо пересувань та місць дислокації підрозділів ЗСУ.".