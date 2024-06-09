45-летняя женщина погибла в пожаре в Харькове, 25 соседей эвакуировали (фото)
Пожар в Харькове произошел на последнем этаже жилой 9-этажки в Холодногорском районе, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
Во время тушения пожара с верхних этажей эвакуировали 25 человек. В огне погибла 45-летняя жительница квартиры, где произошел пожар.
В 18:38 возгорание локализовали на площади 50 м², в 20:21 – ликвидировали.
Огонь тушили 5 единиц специальной пожарно-спасательной техники и 25 спасателей ГСЧС.
Причину пожара устанавливают.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: жінка, женщина, огонь, погибла, пожары, спасатели, спасатели ГСЧС, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 июня 2024 в 22:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар в Харькове произошел на последнем этаже жилой 9-этажки в Холодногорском районе, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".