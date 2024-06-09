45-летняя женщина погибла в пожаре в Харькове, 25 соседей эвакуировали (фото)

Пожар в Харькове произошел на последнем этаже жилой 9-этажки в Холодногорском районе, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Во время тушения пожара с верхних этажей эвакуировали 25 человек. В огне погибла 45-летняя жительница квартиры, где произошел пожар.

В 18:38 возгорание локализовали на площади 50 м², в 20:21 – ликвидировали.

Огонь тушили 5 единиц специальной пожарно-спасательной техники и 25 спасателей ГСЧС.

Причину пожара устанавливают.