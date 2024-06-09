45-річна жінка загинула в пожежі у Харкові, 25 сусідів евакуювали (фото)
Пожежа в Харкові сталася на останньому поверсі 9-поверхівки в Холодногірському районі, повідомили в ДСНС у Харківській області.
Під час гасіння пожежі з верхніх поверхів евакуювали 25 осіб. У вогні загинула 45-річна мешканка квартири, де сталася пожежа.
О 18:38 загоряння локалізували на площі 50 м₂, о 20:21 – ліквідували.
Вогонь гасили 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки і 25 рятувальників ДСНС.
Причину пожежі встановлюють.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2024 в 22:11;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа в Харкові сталася на останньому поверсі 9-поверхівки в Холодногірському районі, повідомили в ДСНС у Харківській області.".