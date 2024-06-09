45-річна жінка загинула в пожежі у Харкові, 25 сусідів евакуювали (фото)

Пожежа в Харкові сталася на останньому поверсі 9-поверхівки в Холодногірському районі, повідомили в ДСНС у Харківській області.

Під час гасіння пожежі з верхніх поверхів евакуювали 25 осіб. У вогні загинула 45-річна мешканка квартири, де сталася пожежа.

О 18:38 загоряння локалізували на площі 50 м₂, о 20:21 – ліквідували.

Вогонь гасили 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки і 25 рятувальників ДСНС.

Причину пожежі встановлюють.