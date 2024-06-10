С какой целью РФ разместила на границе с Харьковщиною «кадыровцев» — ответ ВСУ
Противник продолжает перегруппировку на Харьковском направлении. Известно, что вблизи границы армия РФ разместила подразделение «Ахмат».
«Подразделения «кадыровцев» будут размещены для того, чтобы противник осуществил перегруппировку и в поддержку своих действий враг придерживается такой тактики: выставление заградительных отрядов из подразделения «Ахмат». И расположены они у границы с севером Харьковщины. Ведь вражеская армия там несколько разбитая. Поэтому в поддержку своих действий враг вынужден осуществлять как маневрирование резервами, также перемещать подразделения, пополнять свои силы и средства за счет резервов, которые он будет подтягивать от воздушно-десантных войск РФ, а также 11 и 44 армейских корпусов», — рассказал спикер ОГВ «Хортица» ВСУ Назар Волошин в эфире нацмарафона.
Сейчас ожидается улучшение ситуации в Харьковской области по противодействию ударам оккупантов, добавил Волошин.
«Конечно мы ждем того направления улучшения ситуации в плане того, что партнеры рассмотрят наши предложения, чтобы предоставить необходимое количество оружия, которое нужно. Нам нужны современные средства РЭБ, и современные средства ПВО, и современная авиация», — отметил Волошин.
Читайте также: «Продолжаются контрударные действия» – Зеленский о ситуации на Харьковщине
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Ахмат, волошин, ВСУ, граница, кадыровцы, север, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «С какой целью РФ разместила на границе с Харьковщиною «кадыровцев» — ответ ВСУ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 июня 2024 в 12:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Противник продолжает перегруппировку на Харьковском направлении. Известно, что вблизи границы армия РФ разместила подразделение «Ахмат».".