С какой целью РФ разместила на границе с Харьковщиною «кадыровцев» — ответ ВСУ

Противник продолжает перегруппировку на Харьковском направлении. Известно, что вблизи границы армия РФ разместила подразделение «Ахмат».

«Подразделения «кадыровцев» будут размещены для того, чтобы противник осуществил перегруппировку и в поддержку своих действий враг придерживается такой тактики: выставление заградительных отрядов из подразделения «Ахмат». И расположены они у границы с севером Харьковщины. Ведь вражеская армия там несколько разбитая. Поэтому в поддержку своих действий враг вынужден осуществлять как маневрирование резервами, также перемещать подразделения, пополнять свои силы и средства за счет резервов, которые он будет подтягивать от воздушно-десантных войск РФ, а также 11 и 44 армейских корпусов», — рассказал спикер ОГВ «Хортица» ВСУ Назар Волошин в эфире нацмарафона.

Сейчас ожидается улучшение ситуации в Харьковской области по противодействию ударам оккупантов, добавил Волошин.

«Конечно мы ждем того направления улучшения ситуации в плане того, что партнеры рассмотрят наши предложения, чтобы предоставить необходимое количество оружия, которое нужно. Нам нужны современные средства РЭБ, и современные средства ПВО, и современная авиация», — отметил Волошин.