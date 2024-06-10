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С какой целью РФ разместила на границе с Харьковщиною «кадыровцев» — ответ ВСУ

Общество 12:50   10.06.2024
Виктория Яковенко
С какой целью РФ разместила на границе с Харьковщиною «кадыровцев» — ответ ВСУ

Противник продолжает перегруппировку на Харьковском направлении. Известно, что вблизи границы армия РФ разместила подразделение «Ахмат».

«Подразделения «кадыровцев» будут размещены для того, чтобы противник осуществил перегруппировку и в поддержку своих действий враг придерживается такой тактики: выставление заградительных отрядов из подразделения «Ахмат». И расположены они у границы с севером Харьковщины. Ведь вражеская армия там несколько разбитая. Поэтому в поддержку своих действий враг вынужден осуществлять как маневрирование резервами, также перемещать подразделения, пополнять свои силы и средства за счет резервов, которые он будет подтягивать от воздушно-десантных войск РФ, а также 11 и 44 армейских корпусов», — рассказал спикер ОГВ «Хортица» ВСУ Назар Волошин в эфире нацмарафона.

Сейчас ожидается улучшение ситуации в Харьковской области по противодействию ударам оккупантов, добавил Волошин.

«Конечно мы ждем того направления улучшения ситуации в плане того, что партнеры рассмотрят наши предложения, чтобы предоставить необходимое количество оружия, которое нужно. Нам нужны современные средства РЭБ, и современные средства ПВО, и современная авиация», — отметил Волошин.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 июня 2024 в 12:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Противник продолжает перегруппировку на Харьковском направлении. Известно, что вблизи границы армия РФ разместила подразделение «Ахмат».".