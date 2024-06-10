З якою метою РФ розмістила на кордоні з Харківщиною «кадирівців» – дані ЗСУ

Противник проводжує перегрупування на Харківському напрямку. Відомо, що поблизу кордону армія РФ розмістила підрозділ «Ахмат».

«Підрозділи «кадирівців» будуть розміщені задля того, щоб противник здійснив перегрупування і на підтримку своїх дій ворог дотримується такої тактики: виставлення загороджувальних загонів з числа підрозділу «Ахмат». І розміщені вони поблизу кордону з північчю Харківщини. Адже, ворожа армія там дещо зазнала втрат, розбита. Тому на підтримку своїх дій ворог змушений здійснювати як маневрування резервами, також переміщувати підрозділи, поповнювати свої сили і засоби за рахунок резервів, які він буде підтягувати від повітряно-десантних військ РФ, а також 11-ї та 44-ї армійських корпусів», – розповів спікер ОСУВ «Хортиця» ЗСУ Назар Волошин в етері нацмарафону.

Наразі очікується покращення ситуації на Харківщині щодо протидії ударам окупантів, додав Волошин.

«Звісно ми чекаємо на тому напрямку покращення ситуації в плані того, що партнери розглянуть наші пропозиції, щоб надати ту необхідну кількість зброї, яка потрібна. Нам потрібні сучасні засоби РЕБ, і сучасні засоби ППО, і сучасна авіація», – зазначив Волошин.