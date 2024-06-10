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З якою метою РФ розмістила на кордоні з Харківщиною «кадирівців» – дані ЗСУ

Суспільство 12:50   10.06.2024
Вікторія Яковенко
З якою метою РФ розмістила на кордоні з Харківщиною «кадирівців» – дані ЗСУ

Противник проводжує перегрупування на Харківському напрямку. Відомо, що поблизу кордону армія РФ розмістила підрозділ «Ахмат».

«Підрозділи «кадирівців» будуть розміщені задля того, щоб противник здійснив перегрупування і на підтримку своїх дій ворог дотримується такої тактики: виставлення загороджувальних загонів з числа підрозділу «Ахмат». І розміщені вони поблизу кордону з північчю Харківщини. Адже, ворожа армія там дещо зазнала втрат, розбита. Тому на підтримку своїх дій ворог змушений здійснювати як маневрування резервами, також переміщувати підрозділи, поповнювати свої сили і засоби за рахунок резервів, які він буде підтягувати від повітряно-десантних військ РФ, а також 11-ї та 44-ї армійських корпусів», – розповів спікер ОСУВ «Хортиця» ЗСУ Назар Волошин в етері нацмарафону.

Наразі очікується покращення ситуації на Харківщині щодо протидії ударам окупантів, додав Волошин.

«Звісно ми чекаємо на тому напрямку покращення ситуації в плані того, що партнери розглянуть наші пропозиції, щоб надати ту необхідну кількість зброї, яка потрібна. Нам потрібні сучасні засоби РЕБ, і сучасні засоби ППО, і сучасна авіація», – зазначив Волошин.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2024 в 12:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Противник проводжує перегрупування на Харківському напрямку. Відомо, що поблизу кордону армія РФ розмістила підрозділ «Ахмат».".