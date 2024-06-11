Третий Patriot, установки IRIS-T и Gepard предоставит Германия Украине — Шольц
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Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в выступлении на церемонии открытия Конференции по восстановлению Украины в Берлине.
«Самая неотложная потребность украинской армии сейчас – это боеприпасы, оружие, особенно ПВО. Поэтому в течение следующих месяцев и недель мы поставим в Украину третью систему ПВО Patriot, установки Iris-T, ракеты, гепарды и боеприпасы», — заявил Олаф Шольц.
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- Категории: Мир, Общество; Теги: Gepard, Iris-T, берлин, германия, Олаф Шольц, оружие, система Patriot, снаряды;
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2024 в 13:57;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в выступлении на церемонии открытия Конференции по восстановлению Украины в Берлине.".