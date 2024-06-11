Live
  • Вт 11.06.2024
  • Харьков  +31°С
  • USD 40.42
  • EUR 43.47

Третий Patriot, установки IRIS-T и Gepard предоставит Германия Украине — Шольц

Мир 13:57   11.06.2024
Оксана Якушко
Третий Patriot, установки IRIS-T и Gepard предоставит Германия Украине — Шольц Скриншот

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в выступлении на церемонии открытия Конференции по восстановлению Украины в Берлине.

«Самая неотложная потребность украинской армии сейчас – это боеприпасы, оружие, особенно ПВО. Поэтому в течение следующих месяцев и недель мы поставим в Украину третью систему ПВО Patriot, установки Iris-T, ракеты, гепарды и боеприпасы», — заявил Олаф Шольц.

Читайте также: «Харьков нуждается в нашей помощи» — глава Еврокомиссии о бомбардировке города

Автор: Оксана Якушко
Популярно
На Харьковщине открылась еще одна «Рулька»
На Харьковщине открылась еще одна «Рулька»
11.06.2024, 10:10
Главные новости Харькова 11 июня: взрыв ночью, Чехия поможет с отоплением
Главные новости Харькова 11 июня: взрыв ночью, Чехия поможет с отоплением
11.06.2024, 14:26
Взрыв слышали ночью в Харькове: есть погибший — Синегубов
Взрыв слышали ночью в Харькове: есть погибший — Синегубов
11.06.2024, 08:52
«Харьков нуждается в нашей помощи» — глава Еврокомиссии о бомбардировке города
«Харьков нуждается в нашей помощи» — глава Еврокомиссии о бомбардировке города
11.06.2024, 13:11
Разрушенные Липцы: защитники Украины показали свою крепость (видео)
Разрушенные Липцы: защитники Украины показали свою крепость (видео)
11.06.2024, 10:24
Удар по Чугуевскому району: «Искандер» попал вблизи реки, погиб рыбак (фото)
Удар по Чугуевскому району: «Искандер» попал вблизи реки, погиб рыбак (фото)
11.06.2024, 14:19

Новости по теме:


Вы читали новость: «Третий Patriot, установки IRIS-T и Gepard предоставит Германия Украине — Шольц»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 июня 2024 в 13:57;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в выступлении на церемонии открытия Конференции по восстановлению Украины в Берлине.".