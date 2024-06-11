Третий Patriot, установки IRIS-T и Gepard предоставит Германия Украине — Шольц

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в выступлении на церемонии открытия Конференции по восстановлению Украины в Берлине.

«Самая неотложная потребность украинской армии сейчас – это боеприпасы, оружие, особенно ПВО. Поэтому в течение следующих месяцев и недель мы поставим в Украину третью систему ПВО Patriot, установки Iris-T, ракеты, гепарды и боеприпасы», — заявил Олаф Шольц.