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Третій Patriot, установки IRIS-T і Gepard надасть Німеччина Україні — Шольц

Світ 13:57   11.06.2024
Оксана Якушко
Третій Patriot, установки IRIS-T і Gepard надасть Німеччина Україні — Шольц

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц у промові на церемонії відкриття Конференції з відновлення України у Берліні.

«Найнагальніша потреба української армії зараз – це боєприпаси, зброя, особливо ППО. Тому протягом наступних місяців та тижнів ми поставимо в Україну третю систему ППО Patriot, установки Iris-T, ракети, «гепарди» та боєприпаси», – заявив Олаф Шольц.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2024 в 13:57;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц у промові на церемонії відкриття Конференції з відновлення України у Берліні.".