Третій Patriot, установки IRIS-T і Gepard надасть Німеччина Україні — Шольц
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц у промові на церемонії відкриття Конференції з відновлення України у Берліні.
«Найнагальніша потреба української армії зараз – це боєприпаси, зброя, особливо ППО. Тому протягом наступних місяців та тижнів ми поставимо в Україну третю систему ППО Patriot, установки Iris-T, ракети, «гепарди» та боєприпаси», – заявив Олаф Шольц.
Читайте також: «Харків потребує нашої допомоги» – голова Єврокомісії про бомбардування міста
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Світ, Суспільство; Теги: Gepard, Iris-T, берлин, германия, Олаф Шольц, оружие, система Patriot, снаряды;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Третій Patriot, установки IRIS-T і Gepard надасть Німеччина Україні — Шольц»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2024 в 13:57;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц у промові на церемонії відкриття Конференції з відновлення України у Берліні.".