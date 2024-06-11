Третій Patriot, установки IRIS-T і Gepard надасть Німеччина Україні — Шольц

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц у промові на церемонії відкриття Конференції з відновлення України у Берліні.

«Найнагальніша потреба української армії зараз – це боєприпаси, зброя, особливо ППО. Тому протягом наступних місяців та тижнів ми поставимо в Україну третю систему ППО Patriot, установки Iris-T, ракети, «гепарди» та боєприпаси», – заявив Олаф Шольц.