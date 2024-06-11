Live
  • Вт 11.06.2024
  • Харьков  +24°С
  • USD 40.42
  • EUR 43.47

ВС РФ перемещают ПВО из Крыма в Белгородскую область — АТЕШ

Мир 07:59   11.06.2024
Оксана Горун
ВС РФ перемещают ПВО из Крыма в Белгородскую область — АТЕШ

Чтобы прикрыть соседнюю с Харьковской Белгородскую область РФ туда перемещают системы ПВО, оголяя воздушное пространство над Крымом. Об этом сообщают партизаны движения АТЕШ, а также — Институт изучения войны.

По информации АТЕШ, военнослужащие ПВО ВС РФ получили приказ эвакуировать семьи из Крыма.

«Агент АТЕШ, входящий в расчет системы ПВО, дислоцированной в населенном пункте Осовины в Крыму, сообщает о получении «рекомендации» от командиров начать эвакуацию своих семей в военные городки Южного военного округа. Это развитие событий совпадает с перемещением систем ПВО в Белгородскую область, что создает угрозу безопасности в Крыму, оставляя его без должного покрытия», — написали в telegram движения АТЕШ.

В Институте изучения войны прокомментировали такую информацию: «Украинские удары по российским военным и логистическим объектам в связи с частичной ликвидацией Соединенными Штатами российского убежища в Белгородской области, возможно, вынудили российские силы изменить структуру своей дислокации и транспортировки».

В то же время в Генштабе ВСУ подтвердили успешный удар по очередным российским комплексам ПВО в оккупированном Крыму, который произвели ночью с 9 на 10 июня, вероятно, с помощью ATACMS.

Читайте также: С-300 все еще могут доставать до Харькова – военный эксперт

«10 июня украинский Генштаб сообщил, что украинские войска нанесли удар по российской батарее ПВО С-400 в районе оккупированного Джанкоя и двум батареям С-300 в районе оккупированных Черноморского и Евпатории. В Генштабе Украины сообщили, что украинские удары попали по радиолокационным станциям каждой батареи и вызвали взрывы вторичных боеприпасов, а российская ПВО не перехватила ни одну украинскую ракету», — отметили в ISW.

Пока что аналитики Института изучения войны не могут независимо подтвердить результаты этой атаки, так как нет четких кадров с поврежденными системами ПВО.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 11 июня: ночью в Харькове слышали взрыв
Главные новости Харькова 11 июня: ночью в Харькове слышали взрыв
11.06.2024, 07:10
Жара до +33, но днем может задождить: погода в Харькове и области на 11 июня
Жара до +33, но днем может задождить: погода в Харькове и области на 11 июня
10.06.2024, 21:53
ВС РФ перемещают ПВО из Крыма в Белгородскую область — АТЕШ
ВС РФ перемещают ПВО из Крыма в Белгородскую область — АТЕШ
11.06.2024, 07:59
В Харькове утонул 8-летний ребенок
В Харькове утонул 8-летний ребенок
10.06.2024, 22:38
ISW: украинские силы контратаковали к северу от Харькова
ISW: украинские силы контратаковали к северу от Харькова
10.06.2024, 07:18
В больнице умер мужчина, которого достали из-под завалов в Харькове
В больнице умер мужчина, которого достали из-под завалов в Харькове
11.06.2024, 08:16

Новости по теме:

07:36
ISW: Украинские силы продолжили контратаки на севере от Харькова
07:50
Салливан заявил, что наступление на Харьков замерло, в ISW считают: этого мало
07:18
ISW: украинские силы контратаковали к северу от Харькова
08:11
ISW: Украинские силы действуют в Глубоком на Харьковщине
07:41
Россияне захватили село на Харьковщине: данные DeepState и ISW

Вы читали новость: «ВС РФ перемещают ПВО из Крыма в Белгородскую область — АТЕШ»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 июня 2024 в 07:59;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чтобы прикрыть соседнюю с Харьковской Белгородскую область РФ туда перемещают системы ПВО, оголяя воздушное пространство над Крымом. Об этом сообщают партизаны движения АТЕШ, а также — Институт изучения войны".