ВС РФ перемещают ПВО из Крыма в Белгородскую область — АТЕШ

Чтобы прикрыть соседнюю с Харьковской Белгородскую область РФ туда перемещают системы ПВО, оголяя воздушное пространство над Крымом. Об этом сообщают партизаны движения АТЕШ, а также — Институт изучения войны.

По информации АТЕШ, военнослужащие ПВО ВС РФ получили приказ эвакуировать семьи из Крыма.

«Агент АТЕШ, входящий в расчет системы ПВО, дислоцированной в населенном пункте Осовины в Крыму, сообщает о получении «рекомендации» от командиров начать эвакуацию своих семей в военные городки Южного военного округа. Это развитие событий совпадает с перемещением систем ПВО в Белгородскую область, что создает угрозу безопасности в Крыму, оставляя его без должного покрытия», — написали в telegram движения АТЕШ.

В Институте изучения войны прокомментировали такую информацию: «Украинские удары по российским военным и логистическим объектам в связи с частичной ликвидацией Соединенными Штатами российского убежища в Белгородской области, возможно, вынудили российские силы изменить структуру своей дислокации и транспортировки».

В то же время в Генштабе ВСУ подтвердили успешный удар по очередным российским комплексам ПВО в оккупированном Крыму, который произвели ночью с 9 на 10 июня, вероятно, с помощью ATACMS.

«10 июня украинский Генштаб сообщил, что украинские войска нанесли удар по российской батарее ПВО С-400 в районе оккупированного Джанкоя и двум батареям С-300 в районе оккупированных Черноморского и Евпатории. В Генштабе Украины сообщили, что украинские удары попали по радиолокационным станциям каждой батареи и вызвали взрывы вторичных боеприпасов, а российская ПВО не перехватила ни одну украинскую ракету», — отметили в ISW.

Пока что аналитики Института изучения войны не могут независимо подтвердить результаты этой атаки, так как нет четких кадров с поврежденными системами ПВО.