ЗС РФ переміщують ППО з Криму до Бєлгородської області – АТЕШ

Щоб прикрити сусідню з Харківською Бєлгородську область РФ туди переміщують системи ППО, оголюючи повітряний простір над Кримом. Про це повідомляють партизани руху АТЕШ, а також Інститут вивчення війни.

За інформацією АТЕШ, військовослужбовці ППО ЗС РФ отримали наказ евакуювати сім’ї з Криму.

“Агент АТЕШ, який входить до розрахунку системи ППО, що дислокована в населеному пункті Осовини в Криму, повідомляє про отримання “рекомендації” від командирів розпочати евакуацію своїх сімей до воєнних містечок Південного військового округу. Цей розвиток подій збігається з переміщенням систем ППО до Бєлгородської області, що створює загрозу безпеці в Криму, залишаючи його без належного покриття”, – написали в телеграмі руху АТЕШ.

В Інституті вивчення війни прокоментували таку інформацію: “Українські удари по російських військових та логістичних об’єктах у зв’язку з частковою ліквідацією Сполученими Штатами російського укриття в Бєлгородській області, можливо, змусили російські сили змінити структуру своєї дислокації та транспортування”.

Водночас у Генштабі ЗСУ підтвердили успішний удар по чергових російських комплексах ППО в окупованому Криму, який провели вночі з 9 на 10 червня, ймовірно, за допомогою ATACMS.

“10 червня український Генштаб повідомив, що українські війська завдали удару по російській батареї ППО С-400 у районі окупованого Джанкоя та двох батареях С-300 у районі окупованих Чорноморського та Євпаторії. У Генштабі України повідомили, що українські удари припали по радіолокаційних станціях і викликали вибухи вторинних боєприпасів, а російська ППО не перехопила жодної української ракети”, – зазначили в ISW.

Поки що аналітики Інституту вивчення війни не можуть незалежно підтвердити результати цієї атаки, оскільки немає чітких кадрів із пошкодженими системами ППО.