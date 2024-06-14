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Авиаудары по селам Харьковщины: погибла женщина, разрушены дома и детсад

Происшествия 22:21   14.06.2024
Оксана Якушко
Авиаудары по селам Харьковщины: погибла женщина, разрушены дома и детсад

14 июня около 15:00 россияне нанесли авиаудар по селу Глушковка Купянского района, в результате которого погибла 57-летняя женщина, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Предварительно, враг ударил по деревне модифицированной авиабомбой УМПБ Д-30. Также повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и детский сад.

В этот же день в 16:20 россияне ударили бомбами по селу Кутузовка Харьковского района. Повреждены здания и сельскохозяйственная техника.
Без пострадавших.

Читайте также: Муж и жена ранены в результате авиаудара по селу на Харьковщине (фото)

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 июня 2024 в 22:21;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 июня около 15:00 россияне нанесли авиаудар по селу Глушковка Купянского района, в результате которого погибла 57-летняя женщина, сообщила Харьковская областная прокуратура.".