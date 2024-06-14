Авиаудары по селам Харьковщины: погибла женщина, разрушены дома и детсад

14 июня около 15:00 россияне нанесли авиаудар по селу Глушковка Купянского района, в результате которого погибла 57-летняя женщина, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Предварительно, враг ударил по деревне модифицированной авиабомбой УМПБ Д-30. Также повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и детский сад.

В этот же день в 16:20 россияне ударили бомбами по селу Кутузовка Харьковского района. Повреждены здания и сельскохозяйственная техника.

Без пострадавших.