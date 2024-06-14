Авіаудари по селам Харківщини: загинула жінка, зруйновані будинки і дитсадок
14 червня близько 15:00 росіяни завдали авіаудару по селу Глушківка Куп’янського району, внаслідок якого загинула 57-річна жінка, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Попередньо, ворог вдарив по селу модифікованою авіабомбою УМПБ Д-30. Також пошкоджені житлові будинки, господарчі будівлі та дитячий садок.
В цей же день о 16:20 росіяни вдарили бомбами по селу Кутузівка Харківського району. Пошкоджені будівлі і сільськогосподарська техніка.
Без постраждалих.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авіаудар, бомба, УМПБ-30, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2024 в 22:21;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 червня близько 15:00 росіяни завдали авіаудару по селу Глушківка Куп’янського району, внаслідок якого загинула 57-річна жінка, повідомила Харківська обласна прокуратура.".