Авіаудари по селам Харківщини: загинула жінка, зруйновані будинки і дитсадок

14 червня близько 15:00 росіяни завдали авіаудару по селу Глушківка Куп’янського району, внаслідок якого загинула 57-річна жінка, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Попередньо, ворог вдарив по селу модифікованою авіабомбою УМПБ Д-30. Також пошкоджені житлові будинки, господарчі будівлі та дитячий садок.

В цей же день о 16:20 росіяни вдарили бомбами по селу Кутузівка Харківського району. Пошкоджені будівлі і сільськогосподарська техніка.

Без постраждалих.