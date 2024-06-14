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Авіаудари по селам Харківщини: загинула жінка, зруйновані будинки і дитсадок

Події 22:21   14.06.2024
Оксана Якушко
Авіаудари по селам Харківщини: загинула жінка, зруйновані будинки і дитсадок

14 червня близько 15:00 росіяни завдали авіаудару по селу Глушківка Куп’янського району, внаслідок якого загинула 57-річна жінка, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Попередньо, ворог вдарив по селу модифікованою авіабомбою УМПБ Д-30. Також пошкоджені житлові будинки, господарчі будівлі та дитячий садок.

В цей же день о 16:20 росіяни вдарили бомбами по селу Кутузівка Харківського району. Пошкоджені будівлі і сільськогосподарська техніка.

Без постраждалих.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2024 в 22:21;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 червня близько 15:00 росіяни завдали авіаудару по селу Глушківка Куп’янського району, внаслідок якого загинула 57-річна жінка, повідомила Харківська обласна прокуратура.".