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Около 4 тыс. военных потеряла РФ на Харьковщине с начала «нового наступления»

Общество 17:00   14.06.2024
Виктория Яковенко
Около 4 тыс. военных потеряла РФ на Харьковщине с начала «нового наступления» Фото: Генштаб ВСУ

В ОСГВ «Хортица» в Telegram проинформировали о потерях армии РФ на Харьковском направлении с 10 мая (когда началось новое наступление россиян на севере) по 10 июня.

Общие потери армии РФ составляют:

личного состава – около 4000 человек,

танков – 52,

боевых бронемашин – 59,

артиллерийских систем – 165,

техники ПВО – 6 единиц,

блиндажей/укрытий о/с врага – 425,

складов боеприпасов – 37.

«Силы обороны продолжают активными действиями наносить войскам противника урон в живой силе и технике, истощать врага вдоль всей линии боевого столкновения», — говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 июня 2024 в 17:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ОСГВ «Хортица» в Telegram проинформировали о потерях армии РФ на Харьковском направлении с 10 мая (когда началось новое наступление россиян на севере) по 10 июня.".