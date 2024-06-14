Около 4 тыс. военных потеряла РФ на Харьковщине с начала «нового наступления»

В ОСГВ «Хортица» в Telegram проинформировали о потерях армии РФ на Харьковском направлении с 10 мая (когда началось новое наступление россиян на севере) по 10 июня.

Общие потери армии РФ составляют:

личного состава – около 4000 человек,

танков – 52,

боевых бронемашин – 59,

артиллерийских систем – 165,

техники ПВО – 6 единиц,

блиндажей/укрытий о/с врага – 425,

складов боеприпасов – 37.

«Силы обороны продолжают активными действиями наносить войскам противника урон в живой силе и технике, истощать врага вдоль всей линии боевого столкновения», — говорится в сообщении.