Около 4 тыс. военных потеряла РФ на Харьковщине с начала «нового наступления»
Фото: Генштаб ВСУ
В ОСГВ «Хортица» в Telegram проинформировали о потерях армии РФ на Харьковском направлении с 10 мая (когда началось новое наступление россиян на севере) по 10 июня.
Общие потери армии РФ составляют:
личного состава – около 4000 человек,
танков – 52,
боевых бронемашин – 59,
артиллерийских систем – 165,
техники ПВО – 6 единиц,
блиндажей/укрытий о/с врага – 425,
складов боеприпасов – 37.
«Силы обороны продолжают активными действиями наносить войскам противника урон в живой силе и технике, истощать врага вдоль всей линии боевого столкновения», — говорится в сообщении.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: військові, военные, наступ, наступление, оккупанты, окупанти, потери, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2024 в 17:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ОСГВ «Хортица» в Telegram проинформировали о потерях армии РФ на Харьковском направлении с 10 мая (когда началось новое наступление россиян на севере) по 10 июня.".