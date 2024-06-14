Близько 4 тис. окупантів втратила РФ на Харківщині з початку «нового наступу»

В ОСУВ «Хортиця» в телеграмі поінформували про втрати армії РФ на Харківському напрямку з 10 травня (коли розпочався новий наступ росіян на півночі) по 10 червня.

Загальні втрати армії РФ становлять:

особового складу – близько 4000 осіб,

танків – 52,

бойових бронемашин – 59,

артилерійських систем – 165,

техніка ППО – 6 одиниць,

бліндажів/укриттів о/с ворога – 425,

складів боєприпасів – 37.

«Сили оборони продовжують активними діями завдавати військам противника втрат в живій силі та техніці, виснажувати ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення», – йдеться в повідомленні.