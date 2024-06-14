Близько 4 тис. окупантів втратила РФ на Харківщині з початку «нового наступу»
Фото: Генштаб ЗСУ
В ОСУВ «Хортиця» в телеграмі поінформували про втрати армії РФ на Харківському напрямку з 10 травня (коли розпочався новий наступ росіян на півночі) по 10 червня.
Загальні втрати армії РФ становлять:
особового складу – близько 4000 осіб,
танків – 52,
бойових бронемашин – 59,
артилерійських систем – 165,
техніка ППО – 6 одиниць,
бліндажів/укриттів о/с ворога – 425,
складів боєприпасів – 37.
«Сили оборони продовжують активними діями завдавати військам противника втрат в живій силі та техніці, виснажувати ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення», – йдеться в повідомленні.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В ОСУВ «Хортиця» в телеграмі поінформували про втрати армії РФ на Харківському напрямку з 10 травня (коли розпочався новий наступ росіян на півночі) по 10 червня.".