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Близько 4 тис. окупантів втратила РФ на Харківщині з початку «нового наступу»

Суспільство 17:00   14.06.2024
Вікторія Яковенко
Близько 4 тис. окупантів втратила РФ на Харківщині з початку «нового наступу» Фото: Генштаб ЗСУ

В ОСУВ «Хортиця» в телеграмі поінформували про втрати армії РФ на Харківському напрямку з 10 травня (коли розпочався новий наступ росіян на півночі) по 10 червня.

Загальні втрати армії РФ становлять:

особового складу – близько 4000 осіб,

танків – 52,

бойових бронемашин – 59,

артилерійських систем – 165,

техніка ППО – 6 одиниць,

бліндажів/укриттів о/с ворога – 425,

складів боєприпасів – 37.

«Сили оборони продовжують активними діями завдавати військам противника втрат в живій силі та техніці, виснажувати ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення», – йдеться в повідомленні.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Близько 4 тис. окупантів втратила РФ на Харківщині з початку «нового наступу»»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2024 в 17:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В ОСУВ «Хортиця» в телеграмі поінформували про втрати армії РФ на Харківському напрямку з 10 травня (коли розпочався новий наступ росіян на півночі) по 10 червня.".