В воскресенье днем не будут ходить трамваи по Салтовскому шоссе в Харькове
16 июня, в воскресенье, с 9:00 до 16:00 часа трамваи не будут ходить по Салтовскому шоссе и Салтовскому переулку, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
Это связано с ремонтом трамвайного пути.
В это время трамваи будут курсировать следующим образом:
№6: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Шлях – майдан Сергеевский – майдан Павловский – майдан Конституции – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – парк Машиностроителей.
№8: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – ул. Морозова – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – площадь Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавловский гидропарк».
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ремонт, салтовское шоссе, трамвай, транспорт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2024 в 17:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16 июня, в воскресенье, с 9:00 до 16:00 часа трамваи не будут ходить по Салтовскому шоссе и Салтовскому переулку, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.".