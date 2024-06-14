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У неділю пів дня не ходитимуть трамваї по Салтівському шосе у Харкові

Суспільство 17:29   14.06.2024
Оксана Якушко
У неділю пів дня не ходитимуть трамваї по Салтівському шосе у Харкові

16 червня, у неділю, з 9:00 до 16:00 години трамваї не ходитимуть Салтівським шосе та Салтівським провулком, повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства.

Це пов’язано із ремонтом трамвайної колії.

№6: розворотне коло  «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – майдан Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників.

№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

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Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «У неділю пів дня не ходитимуть трамваї по Салтівському шосе у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2024 в 17:29;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "16 червня, у неділю, з 9:00 до 16:00 години трамваї не ходитимуть Салтівським шосе та Салтівським провулком, повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства.".