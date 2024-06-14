У неділю пів дня не ходитимуть трамваї по Салтівському шосе у Харкові

16 червня, у неділю, з 9:00 до 16:00 години трамваї не ходитимуть Салтівським шосе та Салтівським провулком, повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства.

Це пов’язано із ремонтом трамвайної колії.

№6: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – майдан Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників.

№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».