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На Харківщині відновили ще один міст через Сіверський Донець (фото)

Суспільство 15:42   14.06.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині відновили ще один міст через Сіверський Донець (фото) Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Відновили рух мостом через Сіверський Донець, який довелося підірвати ще у лютому 2022 року.

У Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області повідомили, що сапери спрацювали ювелірно та підірвали лише два прогони, аби можна було швидко та з мінімальними затратами відновити споруду.

«Після того, як ЗСУ відігнали росіян, першочерговим завданням Служби відновлення стало влаштування тимчасової переправи поруч зі зруйнованим шляхопроводом. Два модульні мости для цього в межах гуманітарної допомоги отримали від норвезького уряду. Тож, скерувавши рух транспорту через тимчасову переправу, мостовики взялися за ремонт зруйнованої споруди», – йдеться у повідомленні.

Дорожники зазначили, що повністю замінили дві прогонові будови та дві опори, а також капітально відремонтувати всі інші конструкції. На відбудованій споруді облаштували сучасне автономне освітлення на основі сонячних панелей, а також перильні та бар’єрні огородження, нанесли розмітку.

Роботи з відновлення наразі проводяться в регіоні на 13 штучних спорудах. Ще на 9 спорудах роботи – призупинені або навіть не розпочаті. Причина – близькість до кордону з РФ або до лінії фронту.

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Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2024 в 15:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відновили рух мостом через Сіверський Донець, який довелося підірвати ще у лютому 2022 року.".