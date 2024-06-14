На Харківщині відновили ще один міст через Сіверський Донець (фото)
Відновили рух мостом через Сіверський Донець, який довелося підірвати ще у лютому 2022 року.
У Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області повідомили, що сапери спрацювали ювелірно та підірвали лише два прогони, аби можна було швидко та з мінімальними затратами відновити споруду.
«Після того, як ЗСУ відігнали росіян, першочерговим завданням Служби відновлення стало влаштування тимчасової переправи поруч зі зруйнованим шляхопроводом. Два модульні мости для цього в межах гуманітарної допомоги отримали від норвезького уряду. Тож, скерувавши рух транспорту через тимчасову переправу, мостовики взялися за ремонт зруйнованої споруди», – йдеться у повідомленні.
Дорожники зазначили, що повністю замінили дві прогонові будови та дві опори, а також капітально відремонтувати всі інші конструкції. На відбудованій споруді облаштували сучасне автономне освітлення на основі сонячних панелей, а також перильні та бар’єрні огородження, нанесли розмітку.
Роботи з відновлення наразі проводяться в регіоні на 13 штучних спорудах. Ще на 9 спорудах роботи – призупинені або навіть не розпочаті. Причина – близькість до кордону з РФ або до лінії фронту.
Читайте також: Підірвали, щоб зупинити колони РФ: на Харківщині ремонтують міст (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: возобновили, мост, подорвали, ремонт, рух, Северский Донец, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщині відновили ще один міст через Сіверський Донець (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2024 в 15:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відновили рух мостом через Сіверський Донець, який довелося підірвати ще у лютому 2022 року.".