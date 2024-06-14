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На Харьковщине восстановили еще один мост через Северский Донец (фото)

Общество 15:42   14.06.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине восстановили еще один мост через Северский Донец (фото) Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Возобновили движение по мосту через Северский Донец, который пришлось подорвать еще в феврале 2022 года.

В Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области сообщили, что саперы сработали ювелирно и подорвали всего два прогона, чтобы можно было быстро и с минимальными затратами восстановить сооружение.

«После того как ВСУ отогнали россиян, первоочередной задачей Службы восстановления стало устройство временной переправы рядом с разрушенным путепроводом. Два модульных моста для этого в рамках гуманитарной помощи получили от норвежского правительства. Так что, направив движение транспорта через временную переправу, мостовики взялись за ремонт разрушенного сооружения», — говорится в сообщении.

Дорожники отметили, что полностью заменили два пролетных строения и две опоры, а также капитально отремонтировать все остальные конструкции. На отстроенном мосту обустроили современное автономное освещение на основе солнечных панелей, а также перильные и барьерные ограждения, нанесли разметку.

Работы по восстановлению проводятся в регионе на 13 искусственных сооружениях. Еще на 9 сооружениях работы – приостановлены или даже не начаты. Причина – близость к границе с РФ или к линии фронта.

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Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 июня 2024 в 15:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возобновили движение по мосту через Северский Донец, который пришлось подорвать еще в феврале 2022 года.".