На Харьковщине восстановили еще один мост через Северский Донец (фото)
Возобновили движение по мосту через Северский Донец, который пришлось подорвать еще в феврале 2022 года.
В Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области сообщили, что саперы сработали ювелирно и подорвали всего два прогона, чтобы можно было быстро и с минимальными затратами восстановить сооружение.
«После того как ВСУ отогнали россиян, первоочередной задачей Службы восстановления стало устройство временной переправы рядом с разрушенным путепроводом. Два модульных моста для этого в рамках гуманитарной помощи получили от норвежского правительства. Так что, направив движение транспорта через временную переправу, мостовики взялись за ремонт разрушенного сооружения», — говорится в сообщении.
Дорожники отметили, что полностью заменили два пролетных строения и две опоры, а также капитально отремонтировать все остальные конструкции. На отстроенном мосту обустроили современное автономное освещение на основе солнечных панелей, а также перильные и барьерные ограждения, нанесли разметку.
Работы по восстановлению проводятся в регионе на 13 искусственных сооружениях. Еще на 9 сооружениях работы – приостановлены или даже не начаты. Причина – близость к границе с РФ или к линии фронта.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: возобновили, движение, мост, подорвали, ремонт, рух, Северский Донец, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2024 в 15:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возобновили движение по мосту через Северский Донец, который пришлось подорвать еще в феврале 2022 года.".